Consac, nuova rete idrica a Perdifumo: al via interventi a Mercato Cilento con i fondi PNRR

Nuova infrastruttura idrica anche a Perdifumo, in particolare nell’area di Mercato Cilento. Prosegue l’ampio programma di “Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo Diano” finanziato nell’ambito del Pnrr, di cui Consac è attuatore di II livello.

Il piano di ammodernamento: oltre 35 km di lavori

Le opere prevedono la sostituzione dell’infrastruttura di base su una direttrice complessiva di oltre 35 km. Un intervento strutturale che mira a rivoluzionare la gestione della risorsa idrica nel territorio.

“Lavori grazie ai quali i cittadini di Perdifumo beneficeranno di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza sempre maggiore nella continuità e nella qualità della risorsa erogata”.

Con queste parole, il presidente di Consac, Gennaro Maione, e il sindaco Vincenzo Paolillo, hanno commentato l’avvio degli interventi che promettono di ridurre i disservizi storici della zona.

Sostenibilità e resilienza contro i cambiamenti climatici

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche nazionali ed europee volte alla tutela della risorsa idrica, al miglioramento dell’efficienza del Servizio Idrico Integrato e al rafforzamento della resilienza delle infrastrutture rispetto ai cambiamenti climatici.

Gli obiettivi generali del programma includono:

Riduzione delle perdite idriche;

Maggiore funzionalità delle reti;

Gestione ottimale della risorsa a tutela dell’ambiente;

Contenimento dei costi complessivi.

Questo piano permetterà inoltre un miglioramento degli indicatori generali dell’Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e il raggiungimento dei target fissati dalla legislazione europea sull’acqua.

Metodologia e Digitalizzazione

L’individuazione dei tratti di infrastruttura da sostituire non è stata casuale, ma il risultato di un percorso metodologico rigoroso. L’analisi si è basata su:

Studio del comportamento della rete;

Controllo costante delle pressioni;

Attività di ricerca perdite;