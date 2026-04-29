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Consac, nuova rete idrica a Perdifumo: al via interventi a Mercato Cilento con i fondi PNRR

Al via i lavori di ammodernamento idrico a Perdifumo (Mercato Cilento). Il piano Consac finanziato dal PNRR punta a zero sprechi e alta efficienza

Comunicato Stampa
Gennaro Maione

Nuova infrastruttura idrica anche a Perdifumo, in particolare nell’area di Mercato Cilento. Prosegue l’ampio programma di “Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo Diano” finanziato nell’ambito del Pnrr, di cui Consac è attuatore di II livello.

Il piano di ammodernamento: oltre 35 km di lavori

Le opere prevedono la sostituzione dell’infrastruttura di base su una direttrice complessiva di oltre 35 km. Un intervento strutturale che mira a rivoluzionare la gestione della risorsa idrica nel territorio.

“Lavori grazie ai quali i cittadini di Perdifumo beneficeranno di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza sempre maggiore nella continuità e nella qualità della risorsa erogata”.

Con queste parole, il presidente di Consac, Gennaro Maione, e il sindaco Vincenzo Paolillo, hanno commentato l’avvio degli interventi che promettono di ridurre i disservizi storici della zona.

Sostenibilità e resilienza contro i cambiamenti climatici

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche nazionali ed europee volte alla tutela della risorsa idrica, al miglioramento dell’efficienza del Servizio Idrico Integrato e al rafforzamento della resilienza delle infrastrutture rispetto ai cambiamenti climatici.

Gli obiettivi generali del programma includono:

  • Riduzione delle perdite idriche;
  • Maggiore funzionalità delle reti;
  • Gestione ottimale della risorsa a tutela dell’ambiente;
  • Contenimento dei costi complessivi.

Questo piano permetterà inoltre un miglioramento degli indicatori generali dell’Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e il raggiungimento dei target fissati dalla legislazione europea sull’acqua.

Metodologia e Digitalizzazione

L’individuazione dei tratti di infrastruttura da sostituire non è stata casuale, ma il risultato di un percorso metodologico rigoroso. L’analisi si è basata su:

  • Studio del comportamento della rete;
  • Controllo costante delle pressioni;
  • Attività di ricerca perdite;
  • Integrazione tra digitalizzazione e rifacimento dei tratti con alto grado di obsolescenza.
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