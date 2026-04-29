La nave Guardia Costiera approda a Palinuro: open day sulla Natale De Grazia

La nave “Natale De Grazia”, una delle unità S.A.R. (Search and Rescue) di ultima generazione, farà tappa nel porto di Palinuro. La nave, comandata dal Tenente di Vascello Annarita Porcelluzzi, è stata varata il 12 dicembre 2020 e porta il nome dell’Ufficiale del Corpo, medaglia d’oro “alla memoria” al Merito di Marina, che perse la vita mentre si trovava impegnato nell’ambito di una complessa attività d’indagine volta alla tutela ambientale del mare.

Eccellenza tecnologica al servizio del mare

Fiore all’occhiello dell’ingegneria nautica e del made in Italy, è la costruzione più grande mai realizzata ad avere le caratteristiche di inaffondabile e “autoraddrizzante”. Con il suo scafo in alluminio di quasi 35 metri, può operare in condizioni meteomarine proibitive ed è in grado di raggiungere una velocità massima continuativa di quasi 30 nodi con un’autonomia di circa 1000 miglia.

Orari e modalità delle visite a bordo

Sarà possibile per tutta la cittadinanza visitare l’unità intitolata al Comandante De Grazia. È previsto un open day per la giornata di lunedì 4 maggio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, per permettere ai cittadini di conoscere da vicino i mezzi e le attività operative, dalla voce degli uomini e delle donne della Guardia Costiera Italiana.

Il legame tra istituzioni e territorio

Le parole del Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, Samantha Losito: «Sono orgogliosa di poter accogliere nel porto di Palinuro una delle élite della Guardia Costiera e di poter aprire, col comandante Porcelluzzi, le porte di questa splendida unità della Guardia Costiera alla cittadinanza, ad ulteriore testimonianza del rapporto di vicinanza tra istituzioni e territorio. Con questa iniziativa, pertanto, chiunque avrà la possibilità di ammirare da vicino la componente operativa del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera».