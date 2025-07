U.S. Agropoli, arrivano le dimissioni del direttivo: si apre una nuova era

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 pronta a ripartire. Una rifondazione dalle basi, considerato che per la prima volta nella storia i delfini non sono riusciti ad iscriversi al proprio campionato di competenza, l’Eccellenza.

Si riparte dalla Promozione

La squadra parteciperà al campionato di Promozione. Oggi si completeranno le formalità per garantire l’iscrizione in soprannumero al torneo.

Ieri il direttore generale Costabile Mondelli e i componenti del direttivo, hanno rassegnato le dimissioni, ponendo fine ad un momento di grande tensione, con la tifoseria che aveva contestato la società, proprio per la mancata iscrizione al torneo.

Il futuro

Ora, a gestire le sorti dei delfini, sarà un gruppo di sostenitori della squadra, supportato da imprenditori locali (Paolo Fusco, Domenico Cerruti, Carmelo Infante e Agostino Ferrigno). L’obiettivo è chiaro: allestire una squadra che possa competere per la vittoria del campionato e tornare a giocare in Eccellenza, per poi lavorare ad un progetto più importante e duraturo che coinvolga anche il settore giovanile.