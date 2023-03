Tutto pronto, un parco avventura attrezzato sul Monte Panormo. Ecco i dettagli

Monte Panormo, una montagna molto amata dai cilentani, presto avrà un nuovo parco avventura attrezzato dedicato alla memoria di Pasquale Cappelli.

L’area sarà inaugurata presto, e il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha annunciato la notizia.

Il ricordo di Pasquale Cappelli

Pasquale Cappelli, che purtroppo è scomparso tre anni fa all’età di 61 anni a causa di un infarto, è stato un appassionato della montagna e il gestore del Rifugio Panormo. Era conosciuto e amato da molti, e la sua gentilezza nell’accogliere i visitatori che venivano a scoprire le meraviglie delle alture di Ottati e Sant’Angelo a Fasanella, il suo paese d’origine, era sempre apprezzata da tutti.

Il comune di Ottati ha deciso di onorare la memoria di Pasquale Cappelli dedicandogli questo parco avventura attrezzato. Sono tante le persone che hanno applaudito a questa iniziativa e che ricordano Pasquale Cappelli con grande affetto e commozione.

“È stato un grande uomo che ha creduto e amato questi luoghi”, hanno detto i cittadini delle comunità cilentane. La dedica del parco avventura a Pasquale Cappelli è un modo per preservare la sua memoria e per far sì che il suo impegno per la tutela della montagna continui ad essere riconosciuto e apprezzato da tutti.