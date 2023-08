Tutto pronto, a Polla al via la 19esima edizione della rassegna “Teatro Amore mio”

Tutto pronto per la diciannovesima edizione del cartellone denominato “Teatro Amore Mio”, rassegna nazionale di teatro amatoriale. L’evento, ormai consolidato sul territorio, è stato ideato dai componenti dell’associazione culturale Tempo e Memoria che hanno creduto fin dall’inizio in questo ambizioso progetto, ed i risultati fortunatamente hanno dato ragione. Tempo e Memoria è un’associazione, che fra i tanti eventi e iniziative, organizza anche questa rassegna che si pone come obiettivo quello di dare una scossa vibrante al teatro amatoriale italiano oltre che a quello locale, ed offrire la possibilità a giovani attori del posto, in penombra, di mettersi in luce, riportando nel nostro comprensorio l’arte del teatro allo splendore di un tempo. “Abbiamo scelto, anni fa, di partire con una rassegna teatrale in grado di porre fianco a fianco le più svariate culture teatrali perché il teatro è un luogo di incontro inter-culturale dove è possibile guardare se stessi nel profondo e offrire la possibilità al pubblico di pensare con gli occhi attenti ciò che accade nella realtà quotidiana, cercando, nel limite del possibile, anche i possibili rimedi”, hanno detto gli organizzatori della rassegna, aggiungendo che “stiamo pian piano raggiungendo con enormi sacrifici sia in termini di tempo che in termini strettamente economici, con il gentile contributo di imprenditori generosi e istituti di credito particolarmente attenti, non sottovalutando l’autotassazione, l’obiettivo di migliorare con questo evento il grado culturale di ognuno di noi.

L’iniziativa

Proprio per questo motivo, invitiamo tutti ad appoggiare questa nobile iniziativa, che negli anni ha riempito dapprima la piazza di cristo re e successivamente si è prefissa di riunire il folto pubblico nel centro sociale “don Bosco” in via Garibaldi a Polla, nelle numerose domeniche, perché, secondo il nostro modo di vedere, la nobile arte della recitazione è una delle poche in grado di suscitare, in ognuno di noi, divertimento e spunti di riflessioni profonde sulla realtà quotidiana”. La diciannovesima edizione della rassegna dunque, per il numero elevato di compagnie partecipanti, è divenuto negli anni un vero e proprio cartellone teatrale, che non ha nulla da invidiare a quelli simili proposti in grossi centri urbani.

Le info utili

La manifestazione teatrale si propone anche di offrire un prodotto culturale che serva come opportunità di incentivazione invernale del flusso turistico. Gli spettacoli si svolgeranno ogni domenica a partire dal 15 ottobre con inizio alle ore 18.00.La presenza è particolarmente gradita per Sabato 2 settembre alle ore 09,30.