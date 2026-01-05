“Turismo delle Radici”: a Prignano Cilento un convegno sulle tradizioni popolari

Si è tenuto, questa mattina, presso l’Aula Consiliare del comune di Prignano Cilento, il convegno dal titolo “L’Italia che non conosci – Le tradizioni popolari: Il Presepe Vivente”, un appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’identità culturale e delle tradizioni popolari del territorio.

Il progetto

L’iniziativa, inserita nel progetto Turismo delle Radici e nel programma Italea delle Radici, promosso con il sostegno del Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione Europea, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul ruolo delle tradizioni come motore di sviluppo culturale e turistico.

Tra radici e tradizioni

Al centro dell’incontro è stato il Presepe Vivente, simbolo autentico della cultura locale, espressione di fede, storia e partecipazione comunitaria. Il convegno ha messo in luce come questa tradizione, profondamente radicata nel territorio, possa diventare un elemento attrattivo per il turismo, in particolare per gli italiani all’estero desiderosi di riscoprire le proprie origini.

Promosso dal comune di Prignano Cilento in collaborazione con la Fondazione Monti Lattari, l’evento ha contribuito a rafforzare il percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, offrendo uno sguardo autentico su “l’Italia che non conosci”. Un momento di riflessione e condivisione che ha confermato l’importanza delle tradizioni popolari come ponte tra passato, presente e futuro.