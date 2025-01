Il 30 dicembre scorso, a Salerno, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di Mario Cafaro per ” detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Le accuse

L’uomo, già agli arresti domiciliari, è stato individuato in possesso, a seguito di perquisizione, di circa 35 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento nonché la somma di 1.500,00 euro in contanti. Di qui l’arresto.