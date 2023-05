Trovati in possesso di eroina: due arresti nel Vallo di Diano

Durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina hanno arrestato due uomini residenti nel comune di Teggiano.

I controlli dei Carabinieri

Il controllo ha portato alla perquisizione personale e domiciliare dei due uomini, un 42enne ed un 33enne, durante la quale sono stati trovati 50 grammi di eroina. La droga era suddivisa in dosi e confezionata in involucri di cellophane, ma una parte era stata anche nascosta addosso ad uno degli indagati. Inoltre, sono stati recuperati materiali per il confezionamento dello stupefacente.

Obbligo di dimora nel comune di residenza

L’Autorità Giudiziaria di Lagonegro (PZ) ha convalidato gli arresti e disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza per entrambi gli indagati.

La detenzione di droga è un reato grave e i Carabinieri di Sala Consilina continuano a lavorare per garantire la sicurezza della popolazione e prevenire il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Questa è soltanto l’ultima attività posta in essere dai militari salesi che da tempo sorvegliano il territorio per limitare lo spaccio e il consumo di droga. Diversi gli arresti portati a termine.