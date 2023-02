Trovati in possesso di cocaina e hashish: arrestati

La Polizia di Stato di Battipaglia ha sventato un altro caso di spaccio di droga, con l’arresto di due individui stranieri che sono stati scoperti in flagranza di reato. Le autorità hanno sequestrato una quantità modesta di stupefacenti e attrezzature per il confezionamento della droga.

Le indagini della Polizia

Secondo le informazioni fornite dalle autorità, uno dei sospetti è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, nascosti all’interno dei suoi slip. L’altro sospetto aveva con sé poco più di un grammo di cocaina e quasi 8 grammi di hashish, insieme a 220 euro in contanti e attrezzature per la pesatura e il confezionamento della droga.

L’intervento delle forze dell’ordine

Grazie all’efficace intervento della polizia, questi individui sono stati arrestati e messi a disposizione della giustizia per rispondere dei loro crimini.

Questi risultati dimostrano l’importanza della collaborazione tra le autorità e la comunità per combattere il traffico di droga e garantire la sicurezza pubblica. La polizia di Battipaglia rimane vigile e determinata nel perseguire i responsabili di attività illegali e pericolose per la salute e la sicurezza della popolazione.