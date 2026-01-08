Trentinara, Carione candidato alle Elezioni provinciali: “Metto a disposizione del territorio la mia esperienza di sindaco di un piccolo Comune”

Rosario Carione è candidato nella lista "Civiche in rete"

Alessandra Pazzanese

Rosario Carione, sindaco del comune di Trentinara, poche settimane fa, ha reso nota la sua decisione di candidarsi al Consiglio Provinciale di Salerno nella lista “Civiche in rete”. Carione ha espresso felicità ed entusiasmo per la nuova sfida affermando di essere pronto ad affrontarla con consapevolezza e coraggio.

Gli obiettivi

“Metto a disposizione dell’intero territorio provinciale la mia esperienza di sindaco di un piccolo comune e lo faccio con umiltà, passione e determinazione, necessari per una sfida così importante. Oltre le casacche di partito spero di riuscire a coinvolgere in questo percorso sindaci e consiglieri comunali che, in questi anno, ho avuto l’onore di conoscere” ha affermato Carione.

Alle telecamere e ai microfoni di InfoCilento, ha raccontato anche delle priorità e degli impegni da assumere per il territorio qualora dovesse essere eletto.

Condividi questo articolo
Articolo precedente J24 regata Vela, il Circuito Nazionale J24 torna ad Agropoli: ecco il calendario ufficiale 2026
Articolo Successivo Ascea Marina Ascea verso l’80% di raccolta differenziata: controlli e sanzioni per tutelare il decoro urbano
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

Ascea Marina

Ascea verso l’80% di raccolta differenziata: controlli e sanzioni per tutelare il decoro urbano

Ascea è a un passo da un traguardo di rilievo sul fronte…

J24 regata

Vela, il Circuito Nazionale J24 torna ad Agropoli: ecco il calendario ufficiale 2026

Agropoli ospiterà la settima tappa del Circuito Nazionale J24 il 12-13 settembre…

Maria Emilia Cobucci, Tg

Tg InfoCilento 8 gennaio 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci

Montano Antilia: inaugurato il secondo Ufficio di prossimità della Campania

Si tratta di uno sportello pubblico pensato per avvicinare i servizi della…

Sanza mostra

Sanza, successo per la mostra fotografica Com’eravamo: 588 volti per la memoria

Si conclude a Sanza la mostra "Com’eravamo". 588 scatti recuperati diventano un…

Roscigno Vecchia

Roscigno adotta il nuovo PUC: rigenerazione urbana e valorizzazione del borgo antico

Al centro, il recupero di Roscigno Vecchia e uno sviluppo sostenibile orientato…