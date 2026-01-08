Trentinara, Carione candidato alle Elezioni provinciali: “Metto a disposizione del territorio la mia esperienza di sindaco di un piccolo Comune”

Rosario Carione, sindaco del comune di Trentinara, poche settimane fa, ha reso nota la sua decisione di candidarsi al Consiglio Provinciale di Salerno nella lista “Civiche in rete”. Carione ha espresso felicità ed entusiasmo per la nuova sfida affermando di essere pronto ad affrontarla con consapevolezza e coraggio.

Gli obiettivi

“Metto a disposizione dell’intero territorio provinciale la mia esperienza di sindaco di un piccolo comune e lo faccio con umiltà, passione e determinazione, necessari per una sfida così importante. Oltre le casacche di partito spero di riuscire a coinvolgere in questo percorso sindaci e consiglieri comunali che, in questi anno, ho avuto l’onore di conoscere” ha affermato Carione.

Alle telecamere e ai microfoni di InfoCilento, ha raccontato anche delle priorità e degli impegni da assumere per il territorio qualora dovesse essere eletto.