Trenitalia: corse straordinarie della metropolitana di Salerno nella notte di Capodanno

Corse straordinarie della metropolitana di Napoli e Salerno in occasione della notte di Capodanno tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Le info utili

Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania, ha previsto più treni sulle linee Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei – Napoli Gianturco e Salerno – Arechi oltre il consueto orario di termine, così da consentire una più agevole mobilità dei viaggiatori.

Complessivamente saranno 22 i treni del Regionale in partenza e in arrivo a Napoli Campi Flegrei (17 in direzione Napoli San Giovanni Barra e 4 verso Pozzuoli) per un totale di oltre 10mila posti aggiuntivi; 8 i treni in più a Salerno (4 da Salerno in direzione Arechi e 4 in direzione opposta) con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella, per un totale di circa 4mila posti aggiuntivi.

Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare tagliando al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.