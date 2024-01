Tre alunni dell’istituto comprensivo Giacinto Romano di Eboli ai XXII Campionati italiani di Astronomia

Sono ebolitani e frequentano l’istituto comprensivo Giacinto Romano: Giulia Buccella, Gianpaolo Danza e Gabriele Terminelli sono gli studenti che rappresenteranno l’intera provincia di Salerno, insieme ad altri studenti campani, della Basilicata e della Puglia nella gara per accedere alle finali di Reggio Calabria.

Il messaggio del sindaco Conte

A loro e ai loro docenti vanno i complimenti e l’incoraggiamento da parte del Sindaco di Eboli Mario Conte e degli Assessori alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Lucilla Polito e Katia Cennamo.

«È un vanto per l’intera città che studenti del nostro istituto possano rappresentare tutta la provincia di Salerno in una competizione così importante», ha dichiarato il primo cittadino.

«Una classificazione importante – ha sottolineato l’Assessore Polito – perché i partecipanti in tutta Italia erano oltre 10mila e solo la Giacinto Romano in tutta la provincia è stata ammessa alla fase successiva con ben tre studenti».

«Speriamo ovviamente che giungano in finale – ha aggiunto l’Assessore Cennamo – ma già questo risultato è un traguardo per l’intero sistema scolastico ebolitano che sta guadagnando riconoscimenti in tutti gli ordini di scuola».

Il campionato di astronomia

Sono stati in totale 12427 gli studenti iscritti alla XXII edizione dei Campionati Italiani di Astronomia, provenienti da 395 scuole distribuite su tutto il territorio nazionale. La fase di preselezione, che si è svolta il 6 dicembre presso le scuole iscritte, consisteva nella compilazione di un questionario con 30 domande a risposta multipla, distribuite in tre livelli di difficoltà.

Le giurie delle dieci sedi interregionali (Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Teramo, Torino e Trieste) hanno concluso l’analisi dei risultati, pervenuti grazie al grande lavoro di verifica dei questionari svolto dagli insegnanti referenti delle scuole e dai loro collaboratori. A seguito di ciò, sono stati selezionati un totale di 1136 studenti (411 per la categoria Junior 1, 303 per la categoria Junior 2, 231 per la categoria Senior e 191 per la categoria Master), che vengono dichiarati ammessi alla Gara Interregionale 2024.

La gara sezione Junior 1 che riguarda i ragazzi ebolitani, si terrà il 7 febbraio. Le Giurie Interregionali e il Comitato Organizzatore designeranno entro l’8 marzo i 90 studenti (nel numero attualmente previsto di 20 per la categoria Junior 1, 30 per la categoria Junior 2, 30 per la categoria Senior e 10 per la categoria Master) ammessi alla Finale Nazionale, prevista a Reggio Calabria dal 16 al 19 aprile.