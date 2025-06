Tragedia sul Lago Maggiore: muore annegato a 20 anni promettente pugile di Battipaglia

Un drammatico incidente ha stroncato la vita di Amine Taoufik, un ventenne di Battipaglia, annegato nelle acque del Lago Maggiore nel tardo pomeriggio di domenica. La tragedia è avvenuta a pochi giorni dal suo ventunesimo compleanno, gettando nello sconforto amici e familiari. Il giovane, pugile promettente e originario di Casablanca, è deceduto nonostante i disperati tentativi di soccorso.

Le circostanze dell’incidente a Ispra

L’incidente si è verificato nella zona dei Salici, a Ispra, mentre Amine Taoufik si trovava su un’imbarcazione con alcuni amici. Il ragazzo si era tuffato per una nuotata, ma, per cause al momento inspiegabili e forse a seguito di un malore improvviso, non è più riemerso. I compagni, attoniti, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I soccorsi e la corsa disperata in ospedale

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Ispra. I soccorritori hanno recuperato il corpo del giovane, il quale, nonostante un massaggio cardiaco prolungato per dieci minuti e la successiva corsa d’urgenza all’ospedale di Circolo a Varese, non ha potuto essere salvato. La causa del decesso è stata attribuita all’ingestione di una grande quantità d’acqua. La prematura scomparsa di Amine Taoufik lascia un vuoto incolmabile nella sua comunità e nel mondo del pugilato giovanile.