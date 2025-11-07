Tragedia a Siena: giovane originario di Agropoli trovato senza vita nella sua abitazione

Una tragedia sconvolge le comunità di Agropoli e Siena. Un giovane di 23 anni, nativo del comune cilentano, è stato trovato senza vita nella casa dove viveva con la sorella nel capoluogo toscano, dove entrambi studiavano all’università.

La tragedia

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo era rientrato a Siena nella mattinata, dopo aver trascorso alcuni giorni nella sua città natale per la solennità del primo novembre.

Al momento del rientro, la sorella ha fatto la drammatica scoperta.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per il 23enne non c’era più nulla da fare.

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione le ultime ore di vita del giovane e chiarire le circostanze del decesso.

La notizia ha profondamente scosso la comunità d’origine. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che in queste ore stanno giungendo ai familiari.