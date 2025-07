Tragedia a Serre: uomo indiano trovato morto in un fosso, disposta l’autopsia

Un tragico ritrovamento a Serre: un uomo di nazionalità indiana, di 37 anni, è stato trovato senza vita in un fosso, privo di documenti o effetti personali.

La scoperta

La scoperta è avvenuta ieri mattina e il corpo è stato immediatamente sequestrato dai Carabinieri di Serre, sotto la guida del Capitano Gentili. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli, dove è stata disposta un’autopsia. Il Pubblico Ministero ha incaricato il medico legale Gabriele Casaburi di eseguire l’esame cadaverico. L’obiettivo è chiarire le cause del decesso, valutando se sia stato provocato da un colpo di calore, una caduta accidentale o l’intervento di terzi.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni, l’uomo non era un dipendente dell’azienda bufalina e non aveva un impiego fisso. Si trovava in Italia da diversi giorni e aveva soggiornato in ospedale, venendo dimesso lo scorso 30 giugno. La sua identità non è stata immediatamente accertata. La Piana del Sele ospita una vasta comunità indiana, e le indagini sono in corso per fare piena luce sulla dinamica dei fatti e sulle circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo. Gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi per comprendere cosa sia accaduto al 37enne.