Tragedia a Sanza: uomo trovato carbonizzato nella sua abitazione

Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Sanza, dove un uomo è stato rinvenuto morto all’interno della sua casa nel centro storico.

I fatti

Il corpo, trovato riverso a terra e gravemente carbonizzato, è stato scoperto dopo che le Forze dell’Ordine hanno fatto accesso all’abitazione forzando la porta. A far scattare l’allarme sono stati i familiari, residenti fuori paese, che da giorni non avevano più notizie dell’uomo.

La ricostruzione

L’ultimo avvistamento risalirebbe alla scorsa domenica, quando si era recato a votare per il referendum. Secondo una prima ricostruzione, il decesso potrebbe essere avvenuto alcuni giorni prima del ritrovamento.

Tra le ipotesi al vaglio, quella di un improvviso malore che avrebbe fatto cadere l’uomo nel fuoco, provocando poi il tragico epilogo.

Indagini in corso

Saranno comunque gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire con precisione le cause della morte. La vittima, vedovo da circa un anno, lascia due figli.