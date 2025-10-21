Tragedia a Polla: trovato senza vita un 62enne nel centro storico

Non si avevano notizie di un 62enne, da alcuni giorni.
La ricostruzione
La sua assenza aveva allarmato i residenti del centro storico di Polla, dove l’uomo era molto conosciuto.
A seguito della segnalazione dei vicini, la polizia locale, con l’aiuto dei vigili del fuoco di Sala Consilina, è entrata nella sua abitazione, trovandolo privo di vita.
Indagini in corso
Il medico legale ha effettuato i primi rilievi: si ipotizza una morte per cause naturali, ma sarà l’autopsia a confermarlo.
La salma è stata trasferita all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per ulteriori accertamenti.