Tragedia a Polla: trovato senza vita un 62enne nel centro storico

Il medico legale ha effettuato i primi rilievi: si ipotizza una morte per cause naturali

Non si avevano notizie di un 62enne, da alcuni giorni.

La ricostruzione

La sua assenza aveva allarmato i residenti del centro storico di Polla, dove l’uomo era molto conosciuto.

A seguito della segnalazione dei vicini, la polizia locale, con l’aiuto dei vigili del fuoco di Sala Consilina, è entrata nella sua abitazione, trovandolo privo di vita.

Indagini in corso

Il medico legale ha effettuato i primi rilievi: si ipotizza una morte per cause naturali, ma sarà l’autopsia a confermarlo.

La salma è stata trasferita all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per ulteriori accertamenti.

