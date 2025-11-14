Torraca, riapre la piscina comunale. Il sindaco Bianco: “è un lavoro di squadra”

Un lavoro di squadra che ha impegnato per diverso tempo l'amministrazione comunale, i tecnici e l'associazione gestore dell'impianto, e che ha reso l'importante struttura ancora più funzionale ed efficiente

A cura di Maria Emilia Cobucci

Si sono riaperte ieri pomeriggio a Torraca le porte della piscina comunale. Un lavoro di squadra che ha impegnato per diverso tempo l’amministrazione comunale, i tecnici e l’associazione gestore dell’impianto; e che ha reso l’importante struttura ancora più funzionale ed efficiente.

Le dichiarazioni

“È un giorno che aspettavamo da tanto tempo, da ben sei anni. Da quando un aeromoto fece notevoli danni su tutto il territorio- ha affermato il Sindaco di Torraca Francesco Bianco – All’epoca investimmo subito 50mila euro per mettete la struttura in sicurezza, subito dopo ci fu il Covid e i tempi si allungarono. Fortunatamente con un finanziamento di 350mila euro siamo riusciti a metterla in sesto. Abbiamo lavorato sul cuore della piscina, quindi sui motori e sulle pompe per renderla ancora più efficiente e green, a impatto quasi zero sull’ambiente. La struttura rappresenta un altro fiore all’occhiello per Torraca e per il territorio”.

La struttura

A gestire l’importante struttura sarà l’associazione sportiva K/O Sporting club Sapri che da mesi ormai lavora senza sosta per riaprire le sue porte. “Per questa riapertura c’è stato tanto lavoro – ha affermato il presidente dell’associazione Vincenzo Ferraro – Il nostro obiettivo è quello di rilanciare la piscina comunale di Torraca che rappresenta una struttura molto importante per il nostro territorio e per tutti I cittadini”.

