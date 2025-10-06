Torna il premio Primula d’Oro! Vota on line i vincitori

Lunedì 6 Ottobre 2025 prendono il via le votazioni per la decima Edizione del Premio Primula d’Oro dedicato alle eccellenze salernitane. Il premio più conteso del territorio torna dopo due anni di stop dando la possibilità agli utenti di InfoCilento di scegliere liberamente, al termine del 2025, e senza nomi imposti, i personaggi che si sono distinti durante l’anno, suddivisi in nove categorie.

Le categorie in gara

I premi Primula d’oro saranno assegnati a coloro che si sono distinti nell’ambito di:

cultura/arte/spettacolo

sport

giornalismo ed editoria

imprenditoria

associazionismo

eventi

gastronomia

politica

social

Un premio alla carriera, infine, verrà assegnato da una giuria selezionata dal portale InfoCilento.it.

Come funziona il premio Primula d’oro?

Ogni utente potrà votare una sola volta, indicando per ciascuna categoria il nome del personaggio che ritiene più idoneo alla vittoria del premio. I voti provenienti dal medesimo IP verranno eliminati. E’ possibile votare per la prima fase fino a domenica 9 novembre 2025.

Successivamente si aprirà una seconda fase di votazione dove saranno messi in nomination i 5 più votati di ogni categoria. Questa seconda fase si concluderà il 7 dicembre. Terminato il voto verrà annunciata la data della cerimonia di premiazione.

Ricordiamo che: le votazioni sono anonime; non è possibile votare quanti collaborino o abbiano collaborato con InfoCilento nel corso del 2025. Ogni utente potrà esprimere una sola preferenza per ciascuna categoria. I primi classificati dello scorso anno (leggi qui) non potranno essere votati nuovamente.