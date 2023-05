Terza edizione di “ManESinfonia” al Museo Archeologico di Eboli: un concerto gratuito di strumenti a percussione per valorizzare la cultura locale

Domenica 7 maggio 2023 si terrà una straordinaria iniziativa presso il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele.

Alle ore 11.30, in occasione della terza edizione di “ManESinfonia”, i giovani allievi del Liceo musicale “Perito Levi” di Eboli terranno un concerto gratuito di strumenti a percussione, in collaborazione con il Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) “Domeniche in Musica”.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle “Domeniche al museo”

L’evento, organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Domenica al museo” del Ministero della Cultura, che prevede l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese, mira a valorizzare le esperienze musicali degli studenti, promuovere la socializzazione e la condivisione delle attività progettate, nonché a promuovere la cultura locale. La scelta degli strumenti a percussione è stata fatta con l’intenzione di creare una sintesi tra la musica e la storia, sfruttando la versatilità di questi strumenti che si prestano sia ad esecuzioni classiche che contemporanee.

Il concerto si svolgerà in due parti: la prima sarà una performance corale, diretta dalla docente Antonella De Chiara, mentre la seconda vedrà le esibizioni individuali e d’ensemble di percussioni, dirette dai docenti Vincenzo Panza e Stefano De Rosa. Si prevedono numerose composizioni classiche e contemporanee, che sicuramente sapranno coinvolgere e appassionare il pubblico presente.

Un incontro tra musica e storia

“ManESinfonia” rappresenta un momento unico di incontro tra la musica e la storia, dove la bellezza del patrimonio culturale si unisce alla potenza delle emozioni che solo la musica sa suscitare. La partecipazione all’evento e l’ingresso al museo sono gratuiti, per permettere a tutti di poter vivere questa esperienza unica e coinvolgente. Non mancate, dunque, di partecipare a questa straordinaria iniziativa!