Domeniche al Museo gratis: «esploratori per un giorno», ecco cosa fare al Parco Archeologico di Paestum e Velia

Tornano le Domeniche al Museo gratis. L’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei Musei e nei parchi archeologici italiani.

Come sempre, sarà possibile concedersi una giornata al Museo presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia, domenica 5 febbraio.

Sarà l’occasione per visitare anche l’area archeologica e il museo di Paestum e l’area archeologica di Velia, aperti dalle ore 8:30 alle ore 19:30, con ultimo ingresso alle ore 18:30.

Ecco tutte le iniziative in programma

Nei due siti in programma iniziative per grandi e piccini, come laboratori, visite guidate ai depositi del Museo, passeggiata sul Crinale degli Dei e tanto altro ancora per sentirsi «esploratori per un giorno».

A Paestum, alle ore 12:00 «A passeggio con gli dei»: visita guidata a tema per bambini e ragazzi nell’area archeologica.

A Velia, alle ore 12:00 «Velia e le sue divinità»: visita guidata a tema per bambini e ragazzi nell’area archeologica.

Le info utili

Il biglietto per i laboratori sia a Paestum che a Velia è di € 3,00. È possibile prenotarsi al numero 0812395653, alla mail arte@lenuvole.com o direttamente in biglietteria le Nuvole.

Visite ai depositi del Museo, ecco come fare

Nel Parco Archeologico di Paestum, alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00, si potrà vivere l’esperienza di visitare i depositi con l’iniziativa «Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum», visite nei sotterranei del Museo alla scoperta dei tesori nascosti.

Prenotazione obbligatoria al numero 0828811023 o alla mail infopaestumevelia@gmail.com

Visita al Crinale degli Dei

A Velia passeggiata lungo il Crinale degli dei, il percorso archeo-paesaggistico che si snoda lungo le terrazze sacre di Velia, tra l’Acropoli e l’entroterra. Durante la passeggiata si potranno ammirare panorami e scorci unici di Velia, del suo mare e del suo territorio. Lungo il crinale, oltrepassando Porta Rosa, ci si immerge in un territorio vivace e ricco.

Appuntamento in biglietteria alle ore 10:30. Per ulteriori informazioni https://museopaestum.cultura.gov.it/17814-2/