A Velia Porta Rosa riapre alla città

“Porta Rosa riapre alla città”. L’appuntamento con “l’apertura di via Porta Rosa tra le Terme Ellenistiche e l’antica porta” è previsto per il prossimo 28 luglio alle ore 20. L’area tornerà completamente fruibile e senza limitazioni, permettendo così l’accesso anche dal quartiere meridionale dell’antica città di Velia.

Saranno presenti Tiziana D’Angelo, direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Marta Ragozzino, della direzione regionale dei musei della Campania e Raffaella Bonaudo, della Soprintendenza Archeologica di Salerno e Avellino.

Porta Rosa: da anni chiusa al pubblico

Porta Rosa, riaperta parzialmente al pubblico nel 2020, era stata interdetta per diverso tempo. Infatti l’area fu chiusa nel 2009 per la caduta di un masso. E’ stata poi riaperta nell’agosto 2011 dopo la messa in sicurezza del costone che la sovrasta.

Ma un vasto incendio divampato nell’area archeologica costrinse alla nuova chiusura della Porta che fa bella mostra di sé all’interno del Parco ma a cui i turisti non potevano avvicinarsi perché presentava ancora rischi crolli.

E quindi fino allo scorso anno i turisti che si presentano alla biglietteria trovano solo una scritta su un foglio bianco in cui si leggeva: «Il percorso per visitare Porta Rosa è chiuso per lavori di messa in sicurezza».

Il simbolo di Velia torna visitabile

Tornato fruibile nel 2020, seppur con qualche limitazione, dal prossimo 28 luglio il simbolo di Velia sarà accessibile senza limitazioni.

Era l’8 marzo 1964 quando l’archeologo Mario Napoli riportò alla luce nell’area archeologica di Elea-Velia una costruzione del IV secolo a.C. che costituisce il più antico esempio di arco a tutto sesto in Italia.

Si trattava appunto della Porta Rosa, battezzata con questo nome dalla stesso Napoli in omaggio al nome della propria moglie, sorella dell’archeologo Alfonso De Franciscis.

L’appuntamento di giovedì 28 luglio

Per l’occasione prevista l’apertura straordinaria dell’area archeologica di Velia dalle ore 20:00 alle ore 23:00 (ultimo ingresso ore 22:15). Biglietto by night € 5,00.