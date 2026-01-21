Tentato omicidio nel salernitano: arrestato 21enne

L'indagato, al culmine di una lite tra coetanei scaturita per futili motivi, avrebbe esploso un colpo di pistola

Comunicato Stampa
Carabinieri Scafati

Il 20 gennaio, a Scafati, i Carabinieri della Locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 21enne del luogo, indagato per “tentato omicidio”.

I fatti

Allo stato delle indagini, nella serata del 3 gennaio scorso, sempre a Scafati, l’indagato, al culmine di una lite tra coetanei scaturita per futili motivi, avrebbe esploso un colpo di pistola, ferendo un 20enne al fianco sinistro.

