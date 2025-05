Tentativo di violenza a Battipaglia: arrestato un uomo

Una ragazza di 24 anni è stata aggredita in Via Fosso Pioppo da un uomo che, con la scusa di un passaggio in auto, ha tentato di abusare di lei. L’aggressore è stato prontamente arrestato dai carabinieri di Battipaglia.

L’episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 22:30, in una zona residenziale di Battipaglia. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, di origine straniera, è stata avvicinata da un individuo a bordo di un’autovettura. L’uomo, con il pretesto di offrirle un passaggio, avrebbe tentato di aggredirla sessualmente.

Immediato intervento dei Carabinieri e arresto dell’aggressore

La prontezza di un testimone o della stessa vittima ha permesso un rapido intervento dei Carabinieri della Compagnia di Battipaglia. Le forze dell’ordine, giunte tempestivamente sul posto, hanno bloccato e arrestato l’aggressore, conducendolo presso la caserma per gli accertamenti di rito.