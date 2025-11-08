Tentati furti all’alba a Caggiano: carabinieri e vigilanza privata sventano due colpi

L'allarme furti si estende anche al Vallo di Diano. I ladri stavano tentando di introdursi in un'attività e un'abitazione

A cura di Federica Pistone
Carabinieri

Momenti di tensione all’alba in località Mattina di Caggiano, dove si sono registrati due tentativi di furto ai danni di un agriturismo e di un’abitazione privata.

Il fatto

Secondo quanto ricostruito, una pattuglia della Sicuritalia in servizio nella zona è stata fermata da un passante che aveva notato movimenti sospetti.

Le guardie giurate si sono immediatamente recate sul posto e hanno allertato il proprietario della villa presa di mira, che stava per subire il furto della propria auto di grossa cilindrata.

L’intervento delle forze dell’ordine

Provvidenziale è stato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori, che sono arrivati in pochi minuti, riuscendo a mettere in fuga i ladri e a sventare il furto dell’auto, già portata all’esterno dei cancelli e pronta per essere sottratta.

Poco dopo, i militari sono intervenuti anche in un secondo episodio, impedendo un ulteriore furto di autovettura e restituendo entrambi i veicoli ai legittimi proprietari.

Sono ora in corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire all’identità dei responsabili, che potrebbero aver agito in gruppo e con un piano organizzato per colpire diverse abitazioni nella zona.

