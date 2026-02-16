Tentata rapina nel centro di Salerno: arrestato un uomo dopo una colluttazione

Arrestato a Salerno uno straniero per tentata rapina impropria. Dopo un furto in un negozio, ha ingaggiato una colluttazione per fuggire prima del fermo

Redazione Infocilento
Polizia

Il personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un individuo nella serata del 15 febbraio a Salerno. L’intervento è stato condotto dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura locale, impegnati nelle attività di controllo del territorio e contrasto alla criminalità predatoria nelle aree urbane.

Dinamica del furto e aggressione in pieno centro

L’episodio si è verificato all’interno di un esercizio commerciale situato nel cuore del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, un uomo identificato come M.A. si è reso responsabile del furto di un capo di abbigliamento. L’azione delittuosa, inizialmente configuratasi come un semplice taccheggio, è degenerata in una fattispecie di reato più grave nel momento in cui il soggetto ha cercato di assicurarsi la fuga.

Il fermo e l’accusa di tentata rapina impropria

Durante il tentativo di allontanarsi con la refurtiva, l’uomo è stato intercettato da un cittadino presente sul posto che ha cercato di bloccarlo. Ne è scaturita una colluttazione tra il sospettato e la persona intervenuta, rendendo necessario il tempestivo intervento della Polizia.

Leggi anche:

Salerno, vertenza Bamar: pagati gli stipendi ai lavoratori. Vicinanza (Cisal): “Vigileremo sugli impegni presi dall’azienda”

A seguito degli accertamenti e della ricostruzione dei fatti, lo straniero è stato tratto in arresto con l’accusa di tentata rapina impropria.

Condividi questo articolo
Nessun commento