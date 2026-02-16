Tentata rapina nel centro di Salerno: arrestato un uomo dopo una colluttazione

Il personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un individuo nella serata del 15 febbraio a Salerno. L’intervento è stato condotto dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura locale, impegnati nelle attività di controllo del territorio e contrasto alla criminalità predatoria nelle aree urbane.

Dinamica del furto e aggressione in pieno centro

L’episodio si è verificato all’interno di un esercizio commerciale situato nel cuore del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, un uomo identificato come M.A. si è reso responsabile del furto di un capo di abbigliamento. L’azione delittuosa, inizialmente configuratasi come un semplice taccheggio, è degenerata in una fattispecie di reato più grave nel momento in cui il soggetto ha cercato di assicurarsi la fuga.

Il fermo e l’accusa di tentata rapina impropria

Durante il tentativo di allontanarsi con la refurtiva, l’uomo è stato intercettato da un cittadino presente sul posto che ha cercato di bloccarlo. Ne è scaturita una colluttazione tra il sospettato e la persona intervenuta, rendendo necessario il tempestivo intervento della Polizia.

A seguito degli accertamenti e della ricostruzione dei fatti, lo straniero è stato tratto in arresto con l’accusa di tentata rapina impropria.