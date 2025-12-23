Tenta di investire un militare e di impossessarsi della sua arma: arrestato

Il 19 dicembre, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di I.P., per “resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, tentata rapina e tentato omicidio”.

I fatti

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, nel corso di un servizio di controllo del territorio, l’indagato, a bordo della propria autovettura, non si sarebbe fermato all’alt imposto dai militari, provando a dileguarsi.

Dopo un breve inseguimento, l’arrestato avrebbe inizialmente tentato di investire uno dei Carabinieri, per poi essere raggiunto e bloccato. Nel corso delle operazioni sarebbe nata una colluttazione, durante la quale l’indagato avrebbe anche cercato di impossessarsi dell’arma di ordinanza di uno dei militari.