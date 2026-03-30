Altri Sport

Tennis tavolo: l’Asd TT Sala Consilina vola in D1

Importante risultato sportivo per l'ASD TT Sala Consilina che conquista il campionato di D2 battendo San Michele Serino e conquista la promozione

Erminio Cioffi
TT Sala Consilina

Sala Consilina festeggia un risultato straordinario: l’ASD TT Sala Consilina conquista matematicamente il campionato di Serie D2 e vola in D1. La certezza della promozione è arrivata al termine di una giornata vissuta da spettatori, con la diretta concorrente San Michele di Serino sconfitta ad Avellino, risultato che ha reso irraggiungibile la capolista.

Un importante risultato

Un traguardo costruito con impegno, costanza e spirito di squadra nel corso dell’intera stagione, che premia il lavoro della società e degli atleti. Grande la soddisfazione per il presidente Antonio Petrarca, affiancato dai consiglieri Pietro Giella, Francesco Freda e Michele Imparato, che hanno sostenuto il progetto sportivo sin dall’inizio.

Determinante il contributo del mister-giocatore Antonio Santarsiere e degli atleti Giovanni Chirichella, Gaetano Giella, Claudio Abate Chechile e Antonio Calicchio, protagonisti di un percorso esaltante che ha portato il team in vetta alla classifica.

I ringraziamenti

La società ha voluto inoltre esprimere gratitudine a don Luciano La Peruta e alla comunità di Sant’Anna, che hanno messo a disposizione l’oratorio parrocchiale per gli allenamenti, così come all’Amministrazione Comunale per l’utilizzo della palestra delle scuole elementari durante le gare ufficiali.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’Associazione “I Ragazzi di San Rocco”, al presidente Andrea Ciociola, al direttivo e a tutti i soci, per il sostegno e la fiducia dimostrati.

Ora l’appuntamento è fissato per il 18 aprile, ultima gara di campionato, che sarà l’occasione per celebrare insieme la promozione.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.