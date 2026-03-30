Tennis tavolo: l’Asd TT Sala Consilina vola in D1

Sala Consilina festeggia un risultato straordinario: l’ASD TT Sala Consilina conquista matematicamente il campionato di Serie D2 e vola in D1. La certezza della promozione è arrivata al termine di una giornata vissuta da spettatori, con la diretta concorrente San Michele di Serino sconfitta ad Avellino, risultato che ha reso irraggiungibile la capolista.

Un importante risultato

Un traguardo costruito con impegno, costanza e spirito di squadra nel corso dell’intera stagione, che premia il lavoro della società e degli atleti. Grande la soddisfazione per il presidente Antonio Petrarca, affiancato dai consiglieri Pietro Giella, Francesco Freda e Michele Imparato, che hanno sostenuto il progetto sportivo sin dall’inizio.

Determinante il contributo del mister-giocatore Antonio Santarsiere e degli atleti Giovanni Chirichella, Gaetano Giella, Claudio Abate Chechile e Antonio Calicchio, protagonisti di un percorso esaltante che ha portato il team in vetta alla classifica.

I ringraziamenti

La società ha voluto inoltre esprimere gratitudine a don Luciano La Peruta e alla comunità di Sant’Anna, che hanno messo a disposizione l’oratorio parrocchiale per gli allenamenti, così come all’Amministrazione Comunale per l’utilizzo della palestra delle scuole elementari durante le gare ufficiali.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’Associazione “I Ragazzi di San Rocco”, al presidente Andrea Ciociola, al direttivo e a tutti i soci, per il sostegno e la fiducia dimostrati.

Ora l’appuntamento è fissato per il 18 aprile, ultima gara di campionato, che sarà l’occasione per celebrare insieme la promozione.