Teggiano: una giornata per la raccolta di sangue promossa dall’Avis Salerno, ecco quando e come prenotare

Domenica 25 maggio, l’Avis di Salerno organizza una nuova raccolta di sangue a Teggiano, con il supporto del personale sanitario e dell’autoemoteca che stazionerà dalle ore 8.00 alle 10.30 davanti alla sede del Comune.

Le info utili

L’iniziativa è finalizzata a rispondere alle necessità del Servizio Immunotrasfusionale (SIT) dell’Azienda Ospedaliera “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Per agevolare l’organizzazione, è consigliata — ma non obbligatoria — la prenotazione, telefonando a uno dei seguenti numeri: 089 233600; 089 2338602; 338 1668683; Possono donare cittadini e cittadine tra 18 e 60 anni (fino a 65 anni per chi ha già donato in passato e presenta ECG idoneo). Prima della donazione è consentita una colazione leggera: ad esempio tè, caffè o orzo poco zuccherati, fette biscottate. È invece importante evitare latte e derivati.

Un gesto di solidarietà

Donare sangue non è solo un gesto di solidarietà, ma anche un’occasione per monitorare il proprio stato di salute: ogni donazione comporta analisi di routine, tra cui la ricerca di virus (epatite B, C, HIV), sifilide, transaminasi, azotemia, glicemia, colesterolo, trigliceridi, creatinina. A discrezione del medico, possono essere eseguiti anche esami tiroidei o, per gli uomini sopra i 50 anni, il PSA. Un piccolo gesto che può salvare vite e offrire un’opportunità di prevenzione: l’invito è rivolto a tutti i cittadini di Teggiano e dei comuni vicini.