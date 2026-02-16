Teggiano: scontro tra due auto a Prato Perillo: un ferito

Paura nel tardo pomeriggio a Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, in via Anca del Ponte, dove si sono scontrate due auto per cause ancora in corso di accertamento.

I feriti

Alla guida dei veicoli un 71enne e un 40enne. Ad avere la peggio è stato l’uomo di 71 anni, che ha riportato un trauma cranico ed è stato soccorso dal personale del 118 giunto tempestivamente sul posto con un’ambulanza.

Le condizioni del ferito sono al vaglio dei sanitari.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione nella zona per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.