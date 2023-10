Stella Cilento si illumina a Led, investimenti per 100 mila euro

Stella Cilento programma interventi di efficientamento energetico. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Francesco Massanova, ha ricevuto risorse da parte del Ministero dell’Interno. Il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell’Interno assegnano ai comuni per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile.

Il progetto

L’Ente ha approvato, pertanto, il progetto esecutivo relativo ai lavori di “efficientamento energetico inerente la pubblica illuminazione dei centri abitati di Stella Cilento, Capoluogo e Frazioni”, per complessivi 100 mila euro; anche per la annualità 2023 e 2024 il contributo attribuito annuo, con decreto ministeriale, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, per il Comune di Stella Cilento è pari a €50.000,00. Il centro cilentano già in passato aveva avviato lavori di efficientamento energetico sul territorio comunale.

I vantaggi dell’illuminazione a led

Uno dei principali vantaggi dell’illuminazione pubblica Led è il ridotto consumo energetico. Queste lampadine consumano molto meno energia delle tradizionali lampade per offrire la stessa emissione luminosa. Essa inoltre, garantisce risparmi considerevoli: si stima che il risparmio medio ottenuto utilizzando l’illuminazione a Led, su cui investono sempre più Comuni, è di circa il 93% rispetto alle lampade a incandescenza – 90% rispetto alle lampade alogene – 70% rispetto alle lampade a Ioduri metallici – 66% rispetto alle lampade fluorescenti.

L’utilizzo dei Led ha anche un ulteriore vantaggio. Rispetto all’illuminazione pubblica tradizionale, che rendeva necessaria la sostituzione delle lampade anche ogni anno, l’illuminazione a LED, grazie ai recenti upgrade tecnologici, raggiunge e supera le 100.000 ore. Insomma una lampadina a led può durare anche fino a venti anni.