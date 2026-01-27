Sprofonda il Lungomare di Salerno: crolla pavimentazione a Torrione

Un crollo “annunciato”, per certi versi. Che fortunatamente non ha fatto registrare feriti. Cade a pezzi il lungomare di Salerno: una vera e propria voragine si è aperta questa mattina a Torrione, nella zona dei Giardini del mandorlo, area intitolata alla piccola Asia Bassi.

L’allarme dei cittadini e la messa in sicurezza dell’area

Da ieri sera l’area era stata transennata a seguito dell’ “allarme” lanciato da alcuni cittadini, che avevano notato pericolosi avvallamenti e crepe. Era stato, in particolare, Antonio Ferrara, segretario dell’associazione Torrione Eventi APS, ad allertare l’assessore alla mobilità Rocco Galdi e chiederne l’intervento. Da qui la decisione di transennare l’area per evitare che qualcuno potesse accedervi nel timore di un cedimento. Avvenuto, purtroppo, questa mattina.

I precedenti

Non è il primo crollo che si verifica dell’area, già colpita, recentemente e a poca distanza dal cedimento del muro perimetrale del Pattinodromo e la conseguente chiusura anche di parte dell’impianto che ospita i campi da tennis. Adesso, l’intera area pedonale direttamente a ridosso del mare risulta transennata.

Rabbia e indignazione

“Come volevasi dimostrare”, il commento indignato di alcuni cittadini presenti in zona. “Passeggio sempre in questa zona la mattina, è una tragedia scampata!” Dice una donna. Intanto, si innalza ancora l’attenzione sulla costa cittadina. La paura è che il lungomare possa collassare in acqua, a causa dell’erosione provocata nel tempo dal mare. Necessari, per i cittadini, interventi urgenti e definitivi per mettere in sicurezza l’area.