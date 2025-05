Sport, playout Salernitana-Frosinone: ufficializzata la modalità per il rimborso biglietti

L’U.S. Salernitana 1919 avvia le procedure di rimborso per i biglietti della gara di playout contro il Frosinone, inizialmente prevista il 19 maggio e non disputata a causa del terremoto playout e delle decisioni della Lega Serie B (leggi qui).

Il comunicato ufficiale

L’U.S. Salernitana 1919 ha comunicato che, a partire dalle 10:00 di mercoledì 28 maggio fino alle 23:59 di domenica 8 giugno, sarà possibile ottenere il rimborso dei biglietti acquistati per la gara Salernitana-Frosinone, valida per l’andata dei playout di Serie BKT e inizialmente programmata per il 19 maggio scorso.

Modalità di rimborso per acquisti online

Chi ha acquistato i biglietti tramite piattaforma Ticketone vedrà l’annullo automatico della transazione con lo storno degli importi pagati, esclusi eventuali costi di commissione. Le tempistiche dell’accredito varieranno in base all’istituto bancario di riferimento.

Rimborso presso i punti vendita fisici

Gli acquirenti che hanno perfezionato l’acquisto presso ricevitorie fisiche dovranno recarsi nel medesimo punto vendita, consegnare il biglietto originale e ricevere il rimborso in contanti.

Procedure per diversamente abili e abbonati

I diversamente abili e gli abbonati alla stagione 2024/25 con tessera scaduta, che hanno esercitato la prelazione via e-mail, potranno ottenere il rimborso recandosi al botteghino 1 dello Stadio Arechi nei seguenti giorni: Giovedì 29 maggio; Martedì 3 giugno; Giovedì 5 giugno

L’orario di apertura sarà dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Anche in questo caso, sarà necessario presentare il biglietto originale per ricevere il rimborso. Per ulteriori dettagli, i tifosi possono rivolgersi all’U.S. Salernitana 1919 tramite l’indirizzo e-mail dedicato: biglietteria@ussalernitana1919.it.