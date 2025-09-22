Spari nel centro storico di Salerno: feriti due stranieri

Paura nel pomeriggio di oggi nel cuore del centro storico di Salerno. Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in via Dogana Vecchia, intorno alle 17.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sarebbero avvenuti al termine di una lite e due persone di nazionalità tunisina sono rimaste ferite. Una di loro, 38 anni, sarebbe in gravi condizioni ed è ricoverato al Ruggi di Salerno: è stato attinto da tre colpi di pistola alla gamba destra e due alla sinistra. Il connazionale di 47 anni è stato colpito con un oggetto alla testa.

Tre fermi da parte dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che, dopo i rilievi del caso, hanno avviato le verifiche per chiarire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili.

L’area è stata interdetta e le indagini sono in corso. Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha immediatamente convocato una riunione di coordinamento con il Questore e i vertici della polizia.

I Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno ricostruito la presunta dinamica dell’evento fermando in serata tre soggetti italiani per duplice tentato omicidio.

Gli indagati sono in stato di fermo presso la locale Compagnia.