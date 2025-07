Sparatoria a Foria di Centola: scatta la gara di solidarietà per il proprietario di casa

Un tentato furto in una villetta trasformatosi in tragedia, ha gettato nell’angoscia l’intera famiglia di Foria di Centola che ha subito il colpo. Mentre le indagini proseguono per far luce sulla complessa vicenda, la comunità si è stretta attorno a proprietario dell’abitazione e ai suoi cari, sostenendoli in un momento di dolore e incertezza.

I fatti

La notte del 22 giugno, l’abitazione della famiglia Valiante è stata teatro di un drammatico scontro. Aurelio Valiante, uditi rumori sospetti, è uscito nel cortile imbracciando un fucile, trovandosi di fronte a tre individui che fuggivano dalla finestra della camera da letto. Secondo la sua prima versione, uno dei malviventi avrebbe sparato nella sua direzione, spingendolo a reagire. Un colpo di fucile ha ferito uno dei ladri, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Le indagini successive, condotte dai Carabinieri di Sapri e dalla Sezione Investigazioni Scientifiche di Salerno, hanno rivelato un quadro più intricato: il 25 giugno, Aurelio Valiante si è recato in Procura, confessando di aver sparato due colpi di fucile, colpendo mortalmente uno dei ladri. L’uomo ha ammesso di aver poi trasportato e seppellito il corpo in località San Severino di Centola, dove la salma è stata ritrovata grazie alla sua confessione.

L’iter legale

La famiglia Valiante si trova ora ad affrontare un percorso legale estremamente difficile e oneroso, gravato dal peso emotivo e finanziario di questa tragica situazione. Tuttavia, in questo momento di profonda sofferenza, non sono soli. Il calore e la solidarietà di tantissime persone si sono manifestati con forza e concretezza, offrendo un sostegno inaspettato e prezioso.

“A seguito di questa situazione contro la nostra famiglia, ci troviamo costretti ad affrontare un percorso legale difficile e oneroso. In questa situazione dolorosa, abbiamo sentito il calore e la solidarietà di tantissime persone, che si sono strette attorno a noi con affetto e sostegno concreto. Grazie a chi ha scelto di contribuire con una donazione: la vostra vicinanza ci dà forza e speranza. Non dimenticheremo mai ciò che state facendo per noi.”

Per chiunque desideri offrire il proprio aiuto e contribuire a sostenere la famiglia Valiante in questo momento così delicato, è stato reso disponibile un IBAN per le donazioni:

IT64D0538776531000004515681

Causale: “Sostentamento Famiglia Valiante”

Beneficiario: Raffaele Valiante oppure Federica Valiante

“Ogni piccolo gesto è importante e sarà accolto con immensa gratitudine. Con affetto, Aurelio e famiglia.”