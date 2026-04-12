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Sostegno alle famiglie: al via lo sportello “Family Spot” per i 21 Comuni dell’Ambito S07

Inaugurazione dello sportello Family Spot nell'Ambito Sociale S07. Supporto gratuito, baby sitting e orientamento per i beneficiari del Voucher Secondogeniti. Scopri date e orari

Alessandra Pazzanese
Municipio Roccadaspide

Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 11.00, verrà inaugurato presso la sede di Piazzale Crescella (ex Municipio) a Roccadaspide uno sportello dedicato ai servizi informativi, di orientamento, accompagnamento e consulenza. L’iniziativa è rivolta alle famiglie destinatarie dei Voucher secondogeniti (Avviso Regione Campania) residenti nei 21 Comuni dell’Ambito Sociale S07.

All’evento interverranno il Sindaco del comune capofila di Roccadaspide, l’Avv. Gabriele Iuliano, e la Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito S07, Lucia Palumbo.

Che cos’è il progetto Family Spot

“Family Spot” è un’iniziativa nata per offrire un supporto concreto ai nuclei familiari della provincia di Salerno. Il progetto integra la misura regionale “Voucher secondogeniti” ed è cofinanziato dal PR Campania FSE+ 2021-2027. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi e sostenere i genitori in una fase delicata come l’arrivo di un secondo figlio.

Servizi gratuiti per la genitorialità e l’infanzia

Il progetto offre percorsi personalizzati e completamente gratuiti. Tra i servizi disponibili per le famiglie beneficiarie figurano:

Orientamento e accompagnamento ai servizi pubblici e privati del territorio;

Sostegno psicologico alla genitorialità;

Mediazione linguistico-culturale;

Baby sitting domiciliare per i nuovi nati (fino a 36 mesi);

Supporto educativo e scolastico per il primo figlio (dai 6 ai 18 anni).

Una rete territoriale d’eccellenza

Il progetto è il risultato di una sinergia tra pubblico e privato sociale. La cooperativa “Fili d’erba” è l’ente capofila di un partenariato che coinvolge undici realtà del terzo settore: Forma Mentis Odv, A.F.C.A.D. Odv, Aps Osservatorio Sui Minori, Associazione Eurobridge Aps, Arcobaleno Cooperativa Sociale, Controcorrente Ats/Ets, Ente Premio Sele D’oro Odv, L’astronave a Pedali Aps, Moby Dick Aps, Avalon Aps e Agape – Società Cooperativa Sociale.

“Family Spot” è stato finanziato tramite l’Avviso Pubblico regionale “Campania Welfare – GENITORI SI DIVENTA”, risultando tra i cinque progetti selezionati in tutta la regione.

Sedi, date e orari di apertura

Per garantire una copertura capillare, sono stati attivati due punti di accesso per i cittadini dei comuni dell’Ambito (che include realtà come Capaccio Paestum, Albanella, Castel San Lorenzo e molte altre):

Roccadaspide (Sede Centro Famiglia S07): Apertura ogni venerdì, a partire dal 17 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Paestum (Sala Erica – Biblioteca Comunale): Apertura ogni martedì, a partire dal 14 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

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