Lions Club Agropoli: solidarietà e gioco condiviso per i minori delle case famiglia

Il Lions Club Agropoli Faro del Cilento ha rinnovato il proprio impegno sociale sul territorio in occasione delle festività natalizie, promuovendo un’iniziativa di solidarietà concreta rivolta ai minori. Fedele al motto internazionale “We Serve”, il Club ha scelto di supportare due case famiglia locali, trasformando l’impegno associativo in un intervento tangibile a favore delle giovani generazioni che vivono in contesti protetti.

L’attività si è focalizzata sulla creazione di occasioni di svago e di crescita relazionale, con l’obiettivo di favorire il gioco di squadra e l’interazione tra i ragazzi ospiti delle strutture.

La donazione alle case famiglia del territorio

Nella giornata di mercoledì 17 dicembre, una delegazione del Club guidata dal presidente Salvatore Guzzi ha fatto visita alle realtà individuate. Insieme a lui erano presenti le socie Pamela Di Nome, Loredana Errico e Sara Annachiara Spinelli, quest’ultima nella veste di presidente di Zona 18 Lions.

Durante l’incontro, i rappresentanti dei Lions si sono intrattenuti con i giovani ospiti e con i responsabili delle comunità, provvedendo alla consegna di due consolle di gioco. La donazione è stata resa possibile grazie all’intervento del socio Cosimo Lopardi, CEO di Logest S.r.l., il quale si è attivato in prima persona per fornire gli strumenti tecnologici destinati alla socializzazione e all’intrattenimento condiviso dei minori.

Il valore della presenza attiva accanto alle fragilità

L’iniziativa non si è limitata alla mera consegna materiale dei beni, ma ha rappresentato un momento di autentico confronto umano e cittadinanza attiva. Il presidente Salvatore Guzzi ha voluto rimarcare la filosofia che muove l’azione del Club, distinguendo nettamente l’assistenzialismo dalla solidarietà strutturata.

“È davvero bello essere vicini a queste realtà del territorio e vivere concretamente il motto del Lions International ‘We Serve’”, ha dichiarato Guzzi a margine della visita. Secondo il presidente, questo approccio rappresenta “il passo che distingue l’elemosina dalla solidarietà vera, quella che diventa conoscenza, relazione e presenza attiva accanto alle fragilità della nostra comunità”.

Il ruolo dei Lions nel tessuto sociale

L’intervento sottolinea la volontà del sodalizio di operare con un’attenzione costante verso le piccole realtà locali e le necessità specifiche del Cilento. La missione del lionismo, come evidenziato dai vertici del Club, rifugge l’autoreferenzialità per concentrarsi sui bisogni concreti e sulla costruzione del bene comune.

Attraverso questo gesto, il Lions Club Agropoli Faro del Cilento conferma la propria funzione di attore sociale capace di intercettare le istanze del territorio, offrendo risposte rapide e orientate all’inclusione e al supporto delle fasce più giovani e vulnerabili della popolazione.