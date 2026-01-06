Solidarietà a tinte biancazzurre: l’U.S. Agropoli in visita alle comunità locali per l’Epifania

In occasione della festività dell’Epifania, l’Unione Sportiva Agropoli ha voluto testimoniare la propria vicinanza al tessuto sociale della città con un’iniziativa all’insegna della generosità e dell’inclusione. Una delegazione composta da calciatori e dirigenti si è recata questa mattina presso le strutture “La Conchiglia” e “Comunità Futura” per portare un momento di gioia ai giovani ospiti.

Regali e simboli del territorio

Durante la visita, i rappresentanti della squadra hanno omaggiato i ragazzi con le tradizionali calze della Befana, arricchite per l’occasione da gadget ufficiali del club, tra cui le sciarpe biancazzurre.

Un invito speciale allo stadio

Oltre ai doni materiali, la dirigenza ha consegnato agli ospiti delle case di accoglienza dei biglietti invito per il prossimo impegno di campionato. Domenica prossima, in occasione della sfida casalinga contro il Victoria Marra, i ragazzi avranno l’opportunità di assistere gratuitamente al match.

L’iniziativa raggiungerà il suo culmine proprio prima del fischio d’inizio: gli ospiti delle due comunità saranno infatti protagonisti di un ingresso in campo speciale insieme ai calciatori, sottolineando il valore dello sport come veicolo di integrazione e condivisione.

L’impegno sociale del club

Questa giornata conferma la sensibilità dell’U.S. Agropoli verso le tematiche sociali, dimostrando come il calcio possa andare oltre il risultato agonistico per trasformarsi in uno strumento di supporto e vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità.