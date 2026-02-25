Sinergia tra scuola e impresa nel Vallo di Diano: al via i percorsi di formazione digitale

Il legame tra il mondo dell’istruzione e il tessuto produttivo si consolida ulteriormente nel Vallo di Diano. Anche per l’anno in corso, la Confesercenti Vallo di Diano, sotto la guida della dottoressa Maria Antonietta Aquino, ha rinnovato l’intesa strategica con l’Istituto di Istruzione Superiore “M.T. Cicerone” di Sala Consilina. Attraverso l’ente di formazione Faidee, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa volto all’attuazione di un progetto formativo d’eccellenza, integrato nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

L’iniziativa si focalizza sullo sviluppo delle competenze digitali, pilastro fondamentale per l’accesso al mercato del lavoro contemporaneo, ed è sostenuta dai finanziamenti del programma GOL della Regione Campania. L’accordo, siglato con la dirigente scolastica, dottoressa Antonella Vairo, mira a fornire agli studenti strumenti concreti e certificati per elevare il proprio profilo professionale già durante il percorso scolastico.

Un percorso di 60 crediti per la certificazione Eipass

Il progetto si articola in un iter formativo di 60 crediti, destinato agli studenti del triennio dell’istituto, con una priorità accordata alle classi quinte, prossime al diploma. L’aspetto di maggior rilievo per i partecipanti è la possibilità di conseguire la certificazione Eipass in modalità totalmente gratuita, un titolo riconosciuto che attesta ufficialmente le abilità informatiche a livello internazionale.

L’operazione è il risultato di una fitta rete di collaborazioni che vede coinvolti, oltre alla Confesercenti e alla scuola, anche la Psb e il Centro per l’impiego di Sala Consilina, a testimonianza di come la cooperazione istituzionale possa generare opportunità di valore per le nuove generazioni.

Il valore della collaborazione istituzionale

Il successo di questa iniziativa risiede nella capacità di far dialogare attori diversi verso un obiettivo comune: l’occupabilità dei giovani. La presidente di Confesercenti Vallo di Diano ha voluto sottolineare l’importanza di questa coesione territoriale per il futuro degli studenti.

“Esprimo un ringraziamento – afferma la presidente Aquino – alla dirigente Antonella Vairo, al corpo docente e in particolare all’ingegnere Rosciano per l’avvio del percorso formativo di 60 crediti, rivolto agli studenti del triennio, partendo dai ragazzi del quinto anno, nell’ambito delle attività della Formazione Scuola Lavoro. Un percorso che permetterà agli studenti di avere la certificazione Eipass, in maniera totalmente gratuita. Ringrazio anche la Psb e il Centro per l’impiego di Sala Consilina nella persona di Vanni Ritorto, con il suo staff, per la collaborazione in questo importante progetto che ancora una volta parte dalla sinergia tra mondo associativo, imprenditoriale e scuola”.