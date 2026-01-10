Carabinieri di Salerno, avviata campagna di sicurezza stradale: raffica di sanzioni

Avviata una campagna di controlli: venti sanzioni per mancata revisione e verifiche intensificate sulle principali arterie del territorio

Comunicato Stampa
Carabinieri

Nell’ambito dei servizi istituzionali di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza della circolazione stradale, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha avviato una specifica campagna di vigilanza sul rispetto delle norme del Codice della Strada.

L’operazione

Nel corso del mese di dicembre, durante le attività svolte nel capoluogo salernitano e lungo le principali arterie di competenza, i militari dell’Arma hanno proceduto ad elevare diverse sanzioni per varie violazioni al Codice della Strada, in particolare, sono state elevate venti sanzioni amministrative per la violazione dell’art. 80 del Codice della Strada, relativo all’obbligo di sottoporre i veicoli a revisione periodica. La norma prevede che i veicoli a motore e i loro rimorchi siano sottoposti a revisione, al fine di accertarne i requisiti di sicurezza, la rumorosità e le emissioni inquinanti.

Le sanzioni

La circolazione con un veicolo non sottoposto a revisione nei termini di legge comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione del veicolo dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione e potrà essere condotto esclusivamente presso un centro autorizzato, previa prenotazione. In caso di reiterazione della violazione, l’art. 80 del Codice della Strada prevede un aggravamento della sanzione.

I controlli, finalizzati a contrastare comportamenti che incidono direttamente sulla sicurezza stradale, proseguiranno nei prossimi mesi con ulteriori servizi mirati, nell’ottica di una costante azione di prevenzione e di promozione della legalità.

