Attualità

Sicurezza stradale e infrastrutture: al via il piano di restyling per le provinciali di Caggiano

Al via i lavori di messa in sicurezza sulle strade provinciali SP 442 e SP 341 a Caggiano. Gallerie, illuminazione e bitumazione: tutti i dettagli del piano

Ernesto Rocco
Caggiano strade

La viabilità nel comprensorio di Caggiano si prepara a un significativo cambio di passo. A seguito del vertice operativo tenutosi lo scorso mese a Salerno con il Presidente della Provincia facente funzioni, Giovanni Guzzo, è stato definito un cronoprogramma dettagliato per la messa in sicurezza e il potenziamento di due arterie vitali per il territorio: la SP 442 e la SP 341.

Continua dopo la pubblicità

L’incontro tecnico svoltosi in mattinata ha permesso di focalizzare gli interventi necessari per restituire piena funzionalità a questi collegamenti, considerati strategici per la mobilità locale e l’interconnessione con le aree limitrofe.

Continua dopo la pubblicità

Focus sulla SP 442 Isca–Pantanelle: gallerie e illuminazione

Il pacchetto di interventi più corposo riguarda la SP 442 Isca–Pantanelle. La Provincia ha pianificato una serie di opere mirate a innalzare i livelli di sicurezza, partendo dal rifacimento dei giunti residui in prossimità dei tunnel. All’interno delle gallerie stesse, sono previsti lavori strutturali che includono l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione, elemento cruciale per la visibilità dei conducenti.

Il piano d’azione prevede inoltre il ripristino dell’illuminazione presso lo svincolo per Caggiano e l’installazione di nuovi segnali luminosi. Sul fronte della manutenzione ordinaria e straordinaria, si procederà al rifacimento integrale della segnaletica orizzontale e verticale, oltre alla bitumazione dei tratti stradali che presentano ancora criticità. Già in questi giorni, come segno tangibile dell’avvio delle operazioni, sono in corso le attività di sfalcio dell’erba e il taglio dei rami lungo i margini della carreggiata.

Manutenzione dei ponti e cooperazione istituzionale

L’attenzione dell’ente di Palazzo Sant’Agostino non si limita alla Isca–Pantanelle. Per quanto concerne la SP 341, sono stati programmati interventi specifici sul ponte “Murge Cappello”, infrastruttura chiave che necessita di manutenzione per garantirne la stabilità nel tempo.

Il Sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto tecnico, sottolineando l’importanza della sinergia tra i diversi livelli istituzionali:

“L’incontro è stato utile per definire nel dettaglio gli interventi e le modalità operative, con l’obiettivo di rendere la viabilità sempre più sicura ed efficiente. Un sentito ringraziamento al Presidente f.f. della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo e al dirigente ing. Sgaramella per l’attenzione e l’impegno dimostrato nei confronti del nostro territorio”.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione e dai tecnici provinciali è quello di restituire alla comunità percorsi più fluidi e, soprattutto, conformi ai più moderni standard di sicurezza stradale.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Detto tra Noi

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta”: trentanovesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Salerno, reparto neonatoligia

Ruggi, solidarietà in corsia: Sodalis CSV Salerno dona giocattoli al reparto di Neonatologia

I doni sono stati consegnati ieri alla squadra della dott.ssa Corbo: un gesto di tenerezza per i piccoli del reparto di Neonatologia

Emergenza mareggiate a Capitello: Comune corre ai ripari

Il Comune ha attivato lavori di somma urgenza per oltre 240mila euro. Da palazzo di città hanno evidenziato il "rischio di compromissione delle strutture"

Raffaella Giaccio, Tg

Tg InfoCilento 10 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Raffaella Giaccio

Polla incidente

Grave incidente stradale a Polla: autoarticolato finisce contro il guardrail sulla A2

Il tir, dotato di cella frigorifera, ha perso una notevole quantità di olio sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei tecnici dell’Anas

Neonato

Omignano accoglie i nuovi nati con la “Chiave della gentilezza”

Sabato 14 marzo il sindaco Raffaele Mondelli darà il benvenuto ufficiale ai quattordici bambini nati nel 2025, riconoscendoli come nuovi cittadini della comunità

Incendio San Cipriano

Fiamme nella notte nel salernitano: incendio distrugge un appartamento

Terrore a Pezzano (San Cipriano Picentino) per un incendio scoppiato nella notte. Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme in un appartamento: salvi i residenti, ma si registra la perdita di un animale domestico

Carlo Acutis

La vita di Carlo Acutis diventa un film: al via le riprese di “Il mio nome è Carlo”

A interpretarlo sarà il giovane attore Samuele Carrino, già apprezzato nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

Medico visita nefrologica

Giornata mondiale del Rene: all’ospedale di Polla visite gratuite nel reparto di Nefrologia

Le visite si svolgeranno il 12 marzo dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e potranno essere effettuate previa prenotazione chiamando il numero 0975/373361

Liceo Pisacane, studenti vincitori

Padula: il liceo “Pisacane” conquista il secondo posto a “I colloqui Fiorentini”

A realizzarla, gli alunni della classe 3Q (indirizzo Quadriennale): Annunziata Federica, Cuozzo Angelo, D’Anza Mariarita, Luisi Lucia, Ramunno Alessia

Serie D: vietata la trasferta a Savoia per i tifosi della Gelbison

La trasferta è stata vietata ai tifosi rossoblù "per motivi di ordine e sicurezza pubblica".

Carcere

Drone in volo sul carcere di Salerno: due arresti per droga dopo un inseguimento

Scattate le manette per due giovani, un 28enne e un 21enne entrambi originari di Pontecagnano Faiano