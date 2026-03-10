Sicurezza stradale e infrastrutture: al via il piano di restyling per le provinciali di Caggiano

La viabilità nel comprensorio di Caggiano si prepara a un significativo cambio di passo. A seguito del vertice operativo tenutosi lo scorso mese a Salerno con il Presidente della Provincia facente funzioni, Giovanni Guzzo, è stato definito un cronoprogramma dettagliato per la messa in sicurezza e il potenziamento di due arterie vitali per il territorio: la SP 442 e la SP 341.

L’incontro tecnico svoltosi in mattinata ha permesso di focalizzare gli interventi necessari per restituire piena funzionalità a questi collegamenti, considerati strategici per la mobilità locale e l’interconnessione con le aree limitrofe.

Focus sulla SP 442 Isca–Pantanelle: gallerie e illuminazione

Il pacchetto di interventi più corposo riguarda la SP 442 Isca–Pantanelle. La Provincia ha pianificato una serie di opere mirate a innalzare i livelli di sicurezza, partendo dal rifacimento dei giunti residui in prossimità dei tunnel. All’interno delle gallerie stesse, sono previsti lavori strutturali che includono l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione, elemento cruciale per la visibilità dei conducenti.

Il piano d’azione prevede inoltre il ripristino dell’illuminazione presso lo svincolo per Caggiano e l’installazione di nuovi segnali luminosi. Sul fronte della manutenzione ordinaria e straordinaria, si procederà al rifacimento integrale della segnaletica orizzontale e verticale, oltre alla bitumazione dei tratti stradali che presentano ancora criticità. Già in questi giorni, come segno tangibile dell’avvio delle operazioni, sono in corso le attività di sfalcio dell’erba e il taglio dei rami lungo i margini della carreggiata.

Manutenzione dei ponti e cooperazione istituzionale

L’attenzione dell’ente di Palazzo Sant’Agostino non si limita alla Isca–Pantanelle. Per quanto concerne la SP 341, sono stati programmati interventi specifici sul ponte “Murge Cappello”, infrastruttura chiave che necessita di manutenzione per garantirne la stabilità nel tempo.

Il Sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto tecnico, sottolineando l’importanza della sinergia tra i diversi livelli istituzionali:

“L’incontro è stato utile per definire nel dettaglio gli interventi e le modalità operative, con l’obiettivo di rendere la viabilità sempre più sicura ed efficiente. Un sentito ringraziamento al Presidente f.f. della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo e al dirigente ing. Sgaramella per l’attenzione e l’impegno dimostrato nei confronti del nostro territorio”.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione e dai tecnici provinciali è quello di restituire alla comunità percorsi più fluidi e, soprattutto, conformi ai più moderni standard di sicurezza stradale.