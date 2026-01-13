Sicurezza in Campania, in arrivo 264 nuovi agenti di Polizia: unità anche a Salerno

Più uomini in divisa, maggiore controllo sul territorio

Comunicato Stampa
Polizia

“In Campania si rafforzano le Forze di Polizia nei prossimi mesi. Sono in arrivo 264 tra donne e uomini, di cui 141 a Napoli, 71 a Caserta, 32 a Salerno, 15 ad Avellino e 5 a Benevento, così come previsto dal piano di assunzioni della Polizia di Stato tra gennaio e marzo 2026, lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

L’impegno delle forze dell’ordine e controllo sul territorio

Un incremento raggiunto e ottenuto grazie all’impegno costante della Lega, con cui potremo garantire maggiore sicurezza nelle nostre città, più tutele ai cittadini, alle famiglie e alle persone più fragili, contrastando con forza illegalità e micro criminalità.

Più uomini in divisa a presidio del territorio, significa maggiore controllo dei luoghi in cui vivono i nostri cittadini. Grazie al sottosegretario Nicola Molteni e al ministro Matteo Piantedosi per questo ennesimo segnale nei confronti della nostra regione”, conclude.

Leggi anche:

Battipaglia, lite ad un concerto rap: tenta di ferire un ragazzo con un coltello. Denunciato minorenne
Condividi questo articolo
Articolo precedente Vibonati: ok al restyling del campo sportivo
Articolo Successivo Angela Navatta Caggiano festeggia i cento anni di Angiola Navatta: un ponte tra Cilento e Piemonte
Nessun commento