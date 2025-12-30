Sicurezza a Salerno, il bilancio della Questura: arresti, prevenzione e tutela delle vittime nel 2025

La Questura di Salerno ha tracciato il bilancio operativo delle attività svolte tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2025. Il report dettagliato descrive un impegno costante su più fronti, dalla gestione dell’ordine pubblico durante i grandi eventi fino alla massiccia attività amministrativa per il rilascio di 25.361 passaporti. Il presidio della sicurezza ha interessato 2.206 manifestazioni e 532 eventi sportivi, confermando la capillarità degli interventi su tutto il territorio provinciale.

Attività giudiziaria e controllo del territorio

Il contrasto alla criminalità ha portato a risultati numerici di rilievo. Nel periodo di riferimento, le forze di polizia hanno eseguito l’arresto di 335 persone, mentre 1.424 soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. L’intensificazione del controllo del territorio è testimoniata dall’identificazione di 53.392 persone e dalla verifica di 20.660 veicoli. Sul piano della prevenzione, l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha emesso 205 avvisi orali e 143 fogli di via obbligatorio. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza urbana e sportiva: sono stati infatti irrogati 83 Daspo, 22 Dacur e sanzionati 39 parcheggiatori abusivi.

Contrasto al traffico di stupefacenti e sequestri di armi

Le operazioni mirate alla repressione dello spaccio hanno consentito il sequestro di ingenti quantitativi di sostanze illecite. Nello specifico, sono stati sottratti al mercato oltre 52 chilogrammi di hashish e marijuana, insieme a 12 piante di cannabis. Significativo anche il dato relativo alle droghe pesanti, con il sequestro di quasi 6 chilogrammi di cocaina (5.848 grammi) e 35 grammi di eroina. Parallelamente, le attività di polizia giudiziaria hanno portato al recupero di 13 tra fucili e pistole, 484 munizioni e 6 bombe carta, riducendo la disponibilità di armi ed esplosivi sul territorio.

Tutela delle vittime e codice rosso

L’impegno della Questura nella lotta alla violenza di genere e domestica resta una priorità assoluta. Nel corso degli undici mesi presi in esame, sono stati notificati 113 ammonimenti per stalking e Codice Rosso. A supporto di questa attività di tutela, sono state applicate 6 misure di sorveglianza speciale specifiche per reati legati al Codice Rosso, oltre a 4 proposte di sorveglianza speciale generica, strumenti fondamentali per garantire la sicurezza delle fasce vulnerabili.

Vigilanza stradale ferroviaria e di frontiera

Le specialità della Polizia di Stato hanno garantito la sicurezza nelle principali infrastrutture di trasporto. La Polizia Stradale, con l’impiego di 4.413 pattuglie, ha coperto oltre 1,3 milioni di chilometri, elevando 15.104 contravvenzioni (per un valore di 944.335 euro) e rilevando 1.072 incidenti. I controlli hanno portato al sequestro di 305 autovetture e a 463 fermi amministrativi. In ambito ferroviario sono stati identificati 80.698 viaggiatori, mentre la Polizia di Frontiera ha monitorato 135.546 persone tra lo scalo marittimo e quello aeroportuale, procedendo a 22 respingimenti alla frontiera.

Gestione dell’immigrazione e segnalazioni dei cittadini

L’Ufficio Immigrazione ha coordinato 164 espulsioni e 48 trattenimenti presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), con 32 accompagnamenti effettivi alla frontiera. Un contributo rilevante alla sicurezza è giunto anche dalla partecipazione attiva dei cittadini attraverso l’app YouPol. Delle 1.445 segnalazioni totali inviate tramite la piattaforma, 301 hanno riguardato lo spaccio di stupefacenti, 70 il bullismo e 69 casi di violenza domestica, evidenziando l’importanza della collaborazione tra popolazione e istituzioni.