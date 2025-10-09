Sicurezza a Salerno, De Luca torna a parlare da “sindaco”: “Serve pugno di ferro”

Sicurezza in primo piano a Salerno. A margine della conferenza di presentazione di “Musica d’artista” — la rassegna di spettacoli che accompagnerà il tradizionale evento “Luci d’Artista” — il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare della situazione in città.

“Bisogna tornare nei quartieri, io in primis”

Il governatore, ex sindaco di Salerno, ha affrontato il tema sicurezza dopo i recenti episodi di furti e spari che hanno destato preoccupazione tra residenti e commercianti. E lo ha fatto indossando nuovamente i panni dello “sceriffo”, come ai tempi del suo mandato da primo cittadino. “Bisogna tornare nei quartieri, io in primis”, ha dichiarato De Luca, sottolineando la necessità di una presenza diretta e costante sul territorio.

Il presidente ha puntato il dito su alcune aree considerate più critiche, tra cui il Carmine e il centro storico e che “Va ripresa la battaglia contro la cafoneria”. Uno sguardo a 360 gradi sulla città. E nel finale, non è mancata una mezza apertura a un possibile ritorno in campo in prima persona: “Abbiate fede”, le parole del governatore.