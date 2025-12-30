Sicurezza a Battipaglia: potenziata la videosorveglianza sul territorio

Dal 2015, anno di insediamento del primo mandato della sindaca Cecilia Francese, Battipaglia ha avviato un percorso di potenziamento della sicurezza urbana attraverso l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. Ad oggi, i dispositivi attivi superano quota 140, mentre ulteriori 23 telecamere sono in fase di installazione. Un incremento significativo che porterà il totale a 163 unità.

Un sistema integrato per il controllo del territorio

La rete di videosorveglianza è stata progettata come un sistema integrato e tecnologicamente avanzato, comprendente telecamere per la lettura delle targhe posizionate lungo le principali vie di accesso e uscita dalla città. Questo permette un monitoraggio costante dei flussi veicolari e contribuisce a contrastare fenomeni come i reati predatori.

Accanto ai dispositivi per la lettura targhe, sono state installate telecamere dedicate alla sorveglianza attiva nei punti nevralgici del centro urbano. Tutti i sistemi sono collegati alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale di via Rosa Jemma, garantendo un controllo immediato e coordinato.

Dai 9 dispositivi del 2016 a una rete moderna e capillare

Il confronto con il passato evidenzia la portata dell’intervento: nel 2016 le telecamere funzionanti erano appena 9, peraltro obsolete e basate su tecnologie risalenti ad almeno 15 anni prima. Oggi, invece, Battipaglia può contare su una rete moderna, efficiente e in grado di supportare concretamente le attività delle Forze dell’Ordine, risultando spesso determinante nell’individuazione dei responsabili di vari reati.

Una città più sicura grazie alla tecnologia

La nuova rete di videosorveglianza rappresenta un passo decisivo verso una città più sicura e controllata. L’adozione di tecnologie avanzate consente non solo di prevenire episodi criminali, ma anche di intervenire con maggiore rapidità ed efficacia in caso di necessità.

Le parole della sindaca Cecilia Francese

«C’è ancora da fare, naturalmente, per coprire l’intero territorio comunale e dotare tutte le zone di Battipaglia di un sistema di videosorveglianza che possa garantire un livello di sicurezza importante.

Ma il dato incontrovertibile è che con la nostra Amministrazione si è dato grande impulso alla sicurezza passiva con il potenziamento della rete di telecamere di sorveglianza che prima era pressoché assente. Questo è uno dei tanti risultati raggiunti in questi dieci anni di governo cittadino», conclude.