«Si stacca una ruota». Ennesimo guasto per lo scuolabus a Vibonati

Nuove polemiche sul servizio scuolabus a Vibonati. Già lo scorso novembre il gruppo di minoranza “Entra nel futuro” lanciò l’allarme per le precarie condizioni del vecchio pulmino scolastico chiedendo lumi sul nuovo mezzo elettrico, annunciato dall’amministrazione comunale ma di fatto ancora non arrivato.

Le criticità

Più volte, infatti, il mezzo in uso aveva subito dei guasti costringendo a sospendere il servizio. Lo scorso primo febbraio l’ennesimo problema e di conseguenza lo stop al trasporto. Questa volta per il «distacco di una ruota causa rottura del braccio oscillante».

La richiesta della minoranza

«Lo scuolabus in possesso dell’Ente ha presentato, particolarmente in quest’ultimo anno, continui problemi di tipo meccanico – scrivono i consiglieri Giovanni Scognamiglio, Vincenzo De Filippo, Dario Ruocco e Antonio Scognamiglio – Tali problematiche rappresentano per il conducente, l’accompagnatrice e soprattutto per i bambini, un serio e grave pericolo».

In attesa dell’arrivo del nuovo mezzo, quindi, la proposta di noleggiare un pulmino che «possieda i requisiti previsti per espletare il servizio di trasporto scolastico».

«Essere superficiali sulle norme di sicurezza che tutelano l’incolumità dei bambini, dell’autista e dell’accompagnatrice – scrivono in una nota inviata al sindaco Manuel Borrelli e al responsabile comunale – dimostra scarsa considerazione e inadeguatezza amministrativa».