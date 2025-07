Sessa Cilento, una strada ad Emilio De Feo, già Presidente della Regione Campania. La cerimonia a San Mango

L’amministrazione comunale di Sessa Cilento intitolerà una strada ad Emilio De Feo, già Presidente della Regione Campania. La cerimonia è prevista per venerdì 4 luglio alle ore 11:00 nella frazione San Mango presso l’arteria stradale di collegamento tra la SP 15b e l’incrocio con via San Donato.

La carriera

Nato a Napoli ma originario di Omignano, Emilio De Feo fu consigliere della Provincia di Napoli tra il 1960 e il 1971 ricoprendo anche la carica di assessore alle finanze, al contenzioso, al turismo, allo sport e successivamente ai lavori pubblici. Esponente di spicco della Democrazia Cristiana in Campania, fu proclamato Presidente della Regione il 13 agosto 1980 mantenendo la carica fino al 23 marzo 1983. Gli anni della sua presidenza furono particolarmente difficili dal momento che, a soli due mesi dal suo insediamento, Emilio De Feo si trovò a gestire il complicato periodo post-terremoto in Irpinia. Furono allora poste le basi per l’istituzione di un commissariato straordinario del governo per le zone terremotate. I primi anni ‘80, inoltre, furono anche segnati dall’inasprimento del fenomeno terroristico in Campania a causa del quale si registrarono il sequestro dell’assessore regionale all’urbanistica, Ciro Cirillo, e l’omicidio dell’assessore regionale alla formazione professionale Raffaele Delcogliano.

La nota del sindaco, Gerardo Botti

Il sindaco di Sessa Cilento, Gerardo Botti, in una nota ha ricordato il legame affettivo che De Feo mantenne sempre con il territorio comunale di Sessa dichiarando: “Da tempo avevamo in programma di dedicare una via a questa figura di rilievo che ha rivestito un ruolo cruciale per la nostra regione e il nostro territorio. La toponomastica potrebbe sembrare un aspetto marginale, ma in realtà è un modo per perpetuare la memoria delle persone nel tempo e ci dà anche un’indicazione su quali siano i valori in cui crediamo e che con la nostra azione politica vogliamo portare avanti.”