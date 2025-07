Serramezzana: fondi per la realizzazione di infrastrutture di mobilità sostenibile alla frazione S. Teodoro

Il Comune di Serramezzana, guidato dal sindaco Augusto Materazzi, intende utilizzare fondi concessi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per la realizzazione di infrastrutture di mobilità sostenibile alla frazione S. Teodoro.

Il progetto

L’Ente ha pertanto approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un parcheggio di interscambio a raso in loc. S. Teodoro, adiacente la strada SP 167 Serramezzana – Agnone Cilento, per un importo di circa 97 mila euro.

I fondi

L’intervento è stato ammesso a finanziamento a valere sul Programma “Siti Naturali Unesco per il Clima 2023″, indetto dal MASE; esso finanzia interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici a favore dei comuni ricadenti, in tutto o in parte nei siti Unesco d’interesse naturalistico.

Sono beneficiari del programma per l’anno 2023 i comuni ricadenti nei perimetri delle riserve della biosfera del programma man and the Biosphere (MAB) Unesco e nei perimetri dei parchi nazionali per i siti elementi italiani del patrimonio culturale immateriale Unesco; all’Ente Parco Nazionale del Cileno, Vallo di Diano e Alburni, sono state assegnate risorse quale Parco Nazionale del sito Unesco del patrimonio culturale immateriale “Dieta Mediterranea” e soggetto referente della “RiservaMAB”.