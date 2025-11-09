Serramezzana: cani randagi assaltano un pollaio, tre galline sbranate

È successo nella notte. Rabbia dei residenti che chiedono interventi per frenare il randagismo

A cura di Redazione Infocilento

Rabbia e indignazione a Serramezzana dove nella notte si è registrato un nuovo episodio di aggressione da parte di cani randagi all’interno di una proprietà privata.

I fatti

Secondo quanto segnalato, nella notte tra venerdì e sabato un gruppo di cani senza custodia avrebbe divelto la rete di protezione di un pollaio alla periferia del paese, riuscendo a introdursi all’interno e sbranando tre galline. All’alba, il proprietario ha scoperto la scena, trovando la gabbia distrutta e i poveri animali senza vita.

Non si tratta di un caso isolato. Da tempo, infatti, i residenti denunciano la presenza di branchi di cani randagi che si aggirano liberamente tra le vie del borgo e nelle campagne circostanti. «Non è la prima volta che succede», racconta una cittadina.

L’emergenza randagiamo

Il problema del randagismo, comune a molti centri del Cilento, non sempre trova una soluzione definitiva.

Nelle aree interne, poi, alla presenza di randagi si affianca il problema dei danni provocati dalla fauna selvatica.

