Serie C: la Salernitana verso Giugliano, due rientri per Raffaele

La Salernitana, reduce dalla vittoria contro il Sorrento, si sta preparando alla sfida interna contro il Giugliano, in programma domenica 1 febbraio alle 20:30 allo stadio Arechi.

Le ultime dal Mary Rosy

Questa mattina, al centro sportivo Mary Rosy, gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno svolto esercizi di forza in palestra prima di spostarsi sul campo, sotto una pioggia intensa, e dedicarsi ad un lavoro sul possesso palla seguito da partite a campo ridotto. Differenziato per Armando Anastasio, Eddy Cabianca e Roberto Inglese.

L’allenatore granata ha ritrovato ritrovato in gruppo, già da ieri, sia Mattia Tascone, che ha smaltito l’influenza, che Emmanuele Matino, che si è messo alle spalle l’affaticamento muscolare accusato a Caravaggio. Il difensore aveva saltato la gara col Sorrento per squalifica. Entrambi quindi ci saranno domenica.

L’arbitro del match

Ad arbitrare il match tra Salernitana e Giugliano sarà il Sign. Riccardo Tropiano di Bari. Assistenti: Vincenzo Russo (Nichelino) – Diego Peloso (Nichelino). IV Ufficiale: Giuseppe Vingo (Pisa). Fvs: Luigi Ferraro (Frattamaggiore).

I movimenti in uscita

Non solo movimenti in entrata per la Salernitana; il Club ha difatti raggiunto l’accordo con l’U.S. Lecce per la risoluzione consensuale del prestito del difensore Marlon Nnamdi Ubani. La società ha ringraziato il calciatore classe 2005 per la professionalità e l’impegno mostrati in questi mesi in granata augurandogli le migliori fortune professionali per il suo futuro.